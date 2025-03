Crime Simulator : jouez un criminel

Publié le Vendredi 14 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le crime paie

Alors que vous croupissiez en prison, un mystérieux donateur vous a fait libérer de prison. Seulement il réclame son remboursement. A vous, donc, de commettre des crimes pour rembourser votre dette.Vous allez devoir remplir des missions toutes plus dangereuses et toutes plus illégales les unes que les autres. Pénétrer par effraction dans des maisons, dans des entrepôts, voler ce qui a de la valeur, revendre le tout...Le jeu peut être joué à 3 en coop.Il sortira cette année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. En attendant, une démo est disponible sur PC, sur Steam