Barrage, un nouveau jeu de stratégie au tour par tour

Publié le Jeudi 13 mars 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

God Dam !

Barrage est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel vous allez... construire un empire hydroélectrique. Le but est de construire les meilleurs barrages, tirer parti de leur puissance, et mener votre faction à la victoire...Nous sommes au début des années 20, alors que l'Europe est en ruines. Vous allez devoir sélectionner les bonnes machines, les bons PDG de chaque station, avoir le bon timing pour éviter d'être contré par vos adversaires...Barrage est un jeu de stratégie original, gagnant de l'International Gamers Awards, développé par Cranio Lab.Il est prévu pour ces prochains jours sur PC, via Steam