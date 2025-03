Firefighting Simulator: Ignite, un jeu de pompiers

Publié le Jeudi 13 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La moustache, c'était obligé ?

Signé Astragon Entertainment, le jeu Firefighting Simulator: Ignite vous met face au plus grand danger que vous croiserez dans votre vie, plus terrifiant que les trolls, les aliens ou les dragons : le feu.Prévu pour cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series, le jeu vous met dans la peau d'un pompier américain. Vous allez devoir vous charger des missions les plus périlleuses qui soient : aider à lutter contre les incendies, de toute origine (électrique, criminels...), gérer les retours de flammes, la progression du feu...Le jeu propose même un mode jusqu'à 4, en coop.Les développeurs promettent un comportement du feu très réaliste, suivant les éléments qu'il enflamme... Quant aux équipements de lutte contre les incendies, ils seront issus de vraies marques.