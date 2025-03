L'acte II de Destiny 2 : Hérésie est sorti

Publié le Jeudi 13 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a encore des joueurs ?

Destiny 2 est toujours en vie. La preuve, il y a toujours des événements qui sortent dans le jeu. Le dernier en date est Hérésie, dont l'acte II vient de paraître.Au menu, de nouvelles activités, cinq nouvelles armes de l'arsenal hérétique, de nouveaux mods d'artéfact et j'en passe...La Cour des lames, pour 3 joueurs, est à l'honneur : des vagues d'ennemis de plus puissants débarquent et doivent être éliminées, dans un combat pour le trône du Roi des Corrompus. Cette nouvelle activité est inspirée de La Cour d'Onyx et basée sur les runes pour améliorer l'équipementLes Jeux des Gardiens font aussi leur retour, avec une nouveauté, Combat rapide, à savoir des combats de boss. Terminer au moins trois affrontements dans n'importe quel mode garantira l'obtention d'une arme des Jeux des Gardiens et ceux qui terminent le mode Expert pourront gagner éventuellement une arme amémliorée en Pièces maîtresses.Des activités, des bonus, des équipements vous attendent encore lors de l'acte II de Destiny 2 : Hérésie, qui se dévoile en vidéo.