- The Last of Us saison 2 : la bande-annonce

Publié le Mercredi 12 mars 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ça pue pour Joël

Saga culte (il arrive quand le 3e opus, bordel ?), série TV culte... The Last of Us Saison 2 débarque le 14 avril sur Max. Et oui, il faudra un nouvel abonnement pour en profiter.Et même si ça fait chier, la bande-annonce qui vient de sortir donne carrément envie.Cette deuxième saison devrait, en théorie, suivre le scénario, plus ou moins fidèlement, du second jeu. Autrement dit, ça risque de faire mal. Très mal.