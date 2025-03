The Fool's Apprentice : l'Académie des Sorciers ouvre le 14 avril

Publié le Mercredi 12 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

L'école de la vie

Bienvenue dans votre académie de sorcellerie. Vous êtes l'arcaniste Tharn, et voous allez enseigner à vos élèves les rudiments de magie.Vous allez gérer, développer, améliorer votre académie, recruter des professeurs et, bien entendu, des élèves. Des élèves à qui vous apprendrez à ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'un élève, dès que ça peut, ça fout la merde.Pour éviter les accidents, il faudra les faire léviter, prendre le contrôle de leur esprit, les lancer, les effacer ou même les envoyer dans des mondes annexes à travers des portails... Après tout, si quelques-uns meurent, ce n'est pas très grave...The Fool's Apprentice est un jeu de stratégie et de gestion développé par The Planar Danse et qui débarquera sur PC le 14 avril prochain, sur Steam