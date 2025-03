JDM: Japanese Drift Master pour le 21 mai

Publié le Mercredi 12 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça dérape

Game Factory, le studio polonais, a annoncé une nouvelle date de sortie pour son jeu JDM: Japanese Drift Master. Initialement prévu pour on ne sait plus quand, il est finalement repoussé au 21 mai. Comme d'hab, c'est pour "peaufiner et améliorer" le jeu.Un jeu qui est, comme son nom l'indique, un jeu de courses, de drift, au volant de voitures nippones.On suivra l'histoire de Touma, un pilote polonais qui veut se faire un nom sur la scène de la conduite dans les rues. Avec l'aide de potes japonais, il va se lancer dans des courses de drift.Un petit scénario est prévu, donc, pour ce jeu qui proposera plus de 250 kms de routes japonaises et des voitures de chez Nissan, Subaru ou Mazda.Le jeu est prévu sur PC.