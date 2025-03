Publié le Mardi 11 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Mais il a combien d'ouvertures, ce jeu ?

En octobre dernier, quasiment 6 mois avant sa sortie, le jeu BLEACH Rebirth of Souls dévoilait sa cinématique d'ouverture. Vous pouvez la retrouver ici Aujourd'hui, BLEACH Rebirth of Souls dévoile sa cinématique d'ouverture (encore). Mais pas la même. On se demande combien le jeu a d'ouvertures, en fait.Pour rappel, le jeu sort le 21 mars sur Xbox Series X et Series S, PS4/PS5 et PC. Le jeu est tiré du manga d’action et de combat très populaire publié de 2001 à 2016 dans Weekly Shonen Jump, qui a donné une série d’animation diffusée à la télévision de 2004 à 2012 et quatre longs métrages.Il suit l'histoire d’Ichigo Kurosaki depuis l’arc narratif Substitute Soul Reaper jusqu’à la conclusion de l’arc narratif Arrancar. Un mode permet même de suivre le jeu via les yeux de chaque personnage et proposer des histoires secondaires.