- BLEACH Rebirth of Souls dévoile sa cinématique d'ouverture

Publié le Mercredi 9 octobre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Chérie, ça va trancher

BLEACH Rebirth of Souls est en cours de développement sur Xbox Series X et Series S, PS4/PS5 et PC. Ce manga d’action et de combat très populaire publié de 2001 à 2016 dans Weekly Shonen Jump a donné une série d’animation diffusée à la télévision de 2004 à 2012 et quatre longs métrages.Ce nouveau jeu de combat adapté de la série donnera l'occasion aux joueurs d'incarner les personnages de l'anime dans des combats à l'épée en 1 contre 1.La bande-annonce cinématique d'ouverture a été dévoilée. La voilà.