- The House of Tesla, par les créateurs de la saga The House of Da Vinci

Publié le Mercredi 9 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un coup de jus ?

Le Steam Next Fest a démarré hier et les développeurs de Blue Brain Games ont mis en ligne une démo de leur prochain jeu, The House of Tesla. Dans la lignée de leur précédent succès, The House of Da Vinci, qui a connu plusieurs suites, il s'agira d'un jeu d'aventure.Attendez-vous, donc, à des énigmes et des puzzles basés sur la vie et les inventions de Nikola Tesla.Un jeu électrique qui est prévu pour 2025, et dont la démo est donc disponible ici