These Doomed Isles sort en version finale le 30 octobre

Publié le Mercredi 9 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Je être Dieu

These Doomed Isles est un jeu de stratégie / city builder disponible depuis plus d'un an sur PC, via Steam . Il est annoncé pour le 30 octobre en version finale.Dans le jeu, vous allez devoir aider votre propulation à survivre, mais aussi se développer et combattre les pillards, les monstres mythologiques, mais aussi à affronter les désastres naturels.Le jeu se joue avevc des cartes, qui vous permettront de placer des forêts, des villes, des défenses, des rivières, voire même utiliser des reliques puissantes et ainsi offrir à vos citoyens des ressources.Les Dieux Cernunnos, dieu celtique de la nature, Plutus, dieu grec de la richesse, Acan, dieu maya du vin et Inari, dieu japonais du riz, seront jouables durant la campagne.