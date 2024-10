Montezuma’s Revenge ouvre ses précommandes

Publié le Mardi 8 octobre 2024 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Un bundle venu du fond du rétro

Le jeu d’aventure plateforme Montezuma’s Revenge, un classique, ressortira sur Steam d’ici la fin de l’année. Au programme, non pas une mais deux versions : un remake en 2.5D et la Director’s Cut rétro de l’original dans un même bundle.La version réimaginée, appelée l’édition 40ème anniversaire, étendra le jeu à 100 pièces et mettra les graphismes à jour vers de la HD avec de la 2.5D. Cette version sera aussi disponible sur Switch, Playstation et Xbox.La version Switch se dotera également d’une version physique dont les précommandes ouvriront ce 11 octobre. Une édition limitée physique sera aussi disponible et contiendra le jeu, un manuel, la bande-son sur CD, de nouveaux artworks, un certificat numéroté et les deux jeux sur clefs USB.Si vous êtes intéressés, notez la date ou rendez vous sur la page Steam du jeu !