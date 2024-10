Necro Story : le RPG malÃ©fique et humoristique est disponible

Publié le Mardi 8 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Necro spirituel

Necro Story est un RPG développé par le studio indépendant belge Rablo Games. Il s'agit d'un RPG de colmlection de créatures qui se veut léger et humoristique.Il vient de sortir sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch. La version PS5 a été légèrement retardée et arrivera un peu plus tard.Dans le jeu, qui mêle combats stratégique et écriture humoristique dans un monde de dark fantasy, vous allez incarner Jaimus, un Nécromancien qui est guidé par son acolyte espiègles et fantomatique Vivi.En vainquant ses ennemis, le joueur pourra capturer leur âme afin de renforcer son armée. Il devra choisir ses compagnons pour composer son équipe, gérer leurs compétences et les équiper d’armures puissantes. Il dispose aussi de plus de 20 sorts répartis en 5 écoles de magie : Affliction, Ténèbres, Vol de vie, Invocation et Pactes Sombres. Au cours de son aventure pleine de rebondissements, le joueur pourra débloquer de nombreux secrets car le jeu regorge de chemins cachés donnant accès à des récompenses.