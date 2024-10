(TEST) Monster Jam Showdown (PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox)

Publié le Lundi 7 octobre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Fast & very Furious

Alors que dans la réalité, ma conduite est plutôt pépère parce que, entre nous, j'ai autre chose à foutre de ma thune que de la filer au gouvernement, j'ai toujours aimé les jeux de courses.Et plus c'est bourrin, plus ça me plait.Je n'allais donc laisser personne d'autre tester le retour des Monster Trucks en jeu vidéo.Au final, je n'ai pas forcément eu envie de m'en offrir un vrai, ne serait-ce que pour défoncer les voitures de mes collaborateurs (je suis un peu taquin). Mais ça a été un bon petit moment quand même.