- Foamstars est désormais gratuit sur PlayStation

Publié le Lundi 7 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Sans un rond, c'est meilleur ?

Shoot en 4v4, Foamstars est désormais proposé en free-to-play sur PS4 et PS5. Cette nouvelle donne intervient en même temps que le lancement de la 8e saison du jeu. Cette nouvelle saison propose de nouvelles cartes, de nouveaux boss, de nouveaux événements et le lancement d'un nouveau pass saisonnier premium au prix de 5,99 €Ceux qui ont déjà acheté le jeu pourront continuer à jouer sans interruption et recevront gratuitement un pack "Legacy Gift" comprenant des skins et autres objets exclusifs.La nouvelle saison, intitulée Diamond Jam, prendra fin le 8 novembre.Pomur rappel, le jeu est un shoot 4v4 plein de couleurs, avec une ambiance Manga, et avec des combats de mousse en arène. La mousse sera l'élément central du jeu, avec la possibilité de l'exploiter pour créer des surfaces glissantes, modifier le terrain, noyer l'équipe adverse...