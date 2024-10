- While We Wait Here : un jeu de restauration sur fond d'apocalypse

Publié le Lundi 7 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le dernier bar avant la fin du monde

While We Wait Here est un jeu développé par Bad Vices Games qui vous met dans la peau d'un gérant de bar d'un petit village. Alors que le monde est sur le point de disparaître, vous voyez défiler vos clients habituels.Vous allez devoir les convaincre d'aller se mettre à l'abri. Certains voudront, d'autres préfèreront rester à siroter leur café jusqu'au dernier moment...Des dialogues à choix multiples, plusieurs fins possibles... le jeu vous demande aussi de prendre les commandes, faire à manger et servir les plats.While We Wait Here sera disponible le 23 octobre sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.