Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 7 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un nouveau meuporgue

THRONE AND LIBERTY DRAGON BALL: Sparking! ZERO Counter-Strike 2 EA SPORTS FC™ 25 TCG Card Shop Simulator Steam Deck Satisfactory THRONE AND LIBERTY - Pack de célébration : Or SILENT HILL 2 Diablo® IV Tiny Glade Warhammer 40,000: Space Marine 2 THRONE AND LIBERTY - Pack de célébration : Bronze Terra Nil THRONE AND LIBERTY - Pack de célébration : Argent Warframe Baldur's Gate 3 Warhammer 40,000: Rogue Trader Ravenswatch Rust

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.