- War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2, comment réaliser un jeu en temps de guerre

Publié le Vendredi 4 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du virtuel à la réalité

Faire un jeu vidéo, c'est compliqué. Faire un jeu vidéo en temps de guerre c'est... comment dire... on ne peut pas l'imaginer si on ne l'a pas vécu.Les employés de GSC Game World l'ont vécu, eux.Le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2. ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu, la guerre en Ukraine venant perturber non seulement leur jeu, mais surtout leur vie.Xbox et GSC Game World viennent de sortir un film documentaire War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 qui raconte leur histoire.C'est passionnant. Poignant. Et surtout, flippant.