- Vestiges: Fallen Tribes, le jeu de cartes stratégique au tour par tour, est sorti

Publié le Vendredi 4 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu pour Dora (bah, oui, c'est la carte...)

Vestiges : Fallen Tribes est un jeu de cartes stratégique au tour par tour mêlé à un autobattler. Il est signé du studio français WanadevStudio.L’histoire se déroule dans un univers de science-fiction tribal où la surexploitation du monde a fait de l’eau une ressource rare et où les hommes se sont battus pour son contrôle, causant leur propre extinction. Les survivants ont inventé un jeu qui leur permet de gagner de l’eau pacifiquement en rejouant les batailles du passé.Le jeu propose ses scénarios à la difficulté progressive en mode solo et des compétitions et un classement des meilleurs joueurs pour le multijoueur.Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam Une nouvelle vidéo a été publiée, présentant du gameplay.