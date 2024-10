- Kvark : le FPS rétro est sorti

Publié le Vendredi 4 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Back to the 80s

FPS rétro qui puise son inspiration dans les classiques tels que Half-Life et BioShock, Kvark vient de sortir PC ( Steam ). Il devrait prochainement débarquer sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Dans Kvark, vous explorez une étrange base souterraine qui s'écroule au fur et à mesure que vous avancez... ce qui déjà n'est pas très engageant... le tout dans une ambiance Tchécoslovaquie des années 80, ce qui n'était pas non plus la meilleure période du pays, niveau fun.Vous allez surtout croiser le chemin de nombreux ennemis et créatures... et devoir résoudre quelques énigmes. Le jeu est signé Latest Past et édité par Perun Interactive.