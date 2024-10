- DeathTower, un roguelite RPG tactique. Avec une tour. Et de la mort.

Publié le Jeudi 3 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Bref, y'a plein de trucs

DeathTower est un RPG roguelite tactique en 3D isométrique. On va y suivre Ikarus, qui se lance à l'assaut de la tour Megaryon, dont les secrets ont depuis longtemps été perdus. Accompagné par Phi, une créature créée par Megaryon, il va tenter de grimper chaque étage pour percer le mystère de cet étrange édifice.Contre lui, des parasites, des soldats, des robots...6 personnages jouables sont proposés, 75 compétences à développer via un arbre, 10 classes de personnage, 30 types d'ennemis, 10 mini-boss, 75 armes... bref, y'a de quoi faire.Le jeu sortira sur PC, Nintendo Switch et PS5. Aucune date n'a été donnée pour le moment. Une démo est disponible, par contre, sur Steam