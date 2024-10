(TEST) DEATHSPRINT 66 (PC)

Publié le Mercredi 2 octobre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Faux départ ?

Alléchant sur le papier, sympathique à jouer, Deathsprint 66 semble manquer de popularité. Un comble pour un jeu multijoueur... Romain a donc tenté d'organiser une course à mort dans les locaux de la rédaction.Parce que, soi-disant, je suis hors-catégorie question violence, j'ai été interdit de participation. C'est trop zinjuste.En tout cas, si personne n'est finalement mort, il y a eu deux bureaux de cassés, trois lampes, un plafond, deux murs et un pied. Le pied de Romain. Encore.Il a donc préféré retourner sur une course à mort virtuelle. Ça fait moins mal.