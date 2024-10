Monarchy : un jeu tactique royal !

Publié le Mercredi 2 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

It's good to be the king

Monarchy est un jeu développé et édité par reain Seal Ltd, il s'agit d'un jeu minimal de tactique, en 2D. Minimal par son approche et sa facilité à être joué. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas difficile ou n'offrira pas de challenge.Vous allez devoir y créer votre royaume, le développer, gérer son économie, monter une armée, défendre votre château, aller attaquer les châteaux ennemis, et aussi explorer le monde...Vous devrez construire votre base, chasser les animaux sauvages, entraîner vos armées, explorer des donjons...le tout seul ou en coop.Le jeu sort le 6 novembre sur PC, Xbox One, Xbos Series, PS5 et Nintendo Switch.