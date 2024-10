Farmagia : devenez fermier de monstres

Publié le Mercredi 2 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça s'appelle une école maternelle, non ?

Dans Farmagia, vous allez pour incarner Ten un jeune fermier qui cultive et contrôle ses monstres. Entraînez vos compagnons, découvrez de nouvelles graines de monstres et combattez le régime oppressif de Glaza.Ce jeu solo d'action, d'aventure, d'exploration et de gestion est un jeu développé par Marvelous Inc et édité par XSEED Games et Marvelous Inc. Il sera disponible le 1er Novembre 2024 sur Steam, Nintendo Switch et Playstation 5. Une version physique du jeu sortira en édition limitée pour Nintendo Switch et PlayStation 5 au prix de 59,99 €.Le jeu est désormais en précommande et s'offre pour l'occasion une nouvelle bande-annonce.