Vampire Hunters : le FPS délirant arrive pour Halloween

Publié le Mercredi 2 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vous allez avoir les crocs

FPS complètement barré, Vampire Hunters est un jeu solo dans lequel vous allez... défoncer des hordes de vampires. Dans une version Steampunk de la Transylvanie, vous allez affronter des vagues d'ennemis morts-vivants et devoir vous défendre face à eux.Pour les éliminer, vous pourrez compter sur de nombreuses armes... que vous pourrez cumuler. 14 armes peuvent ainsi apparaître à l'écran en même temps et faire des effets dévastateurs sur vos ennemis.Déjà disponible en accès anticipé, le jeu sortira le 30 octobre en version finale sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.