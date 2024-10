- Warside, le jeu de stratégie militaire au tour par tour se montre

Publié le Mardi 1 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Advance Warside ?

Jeu de stratégie au tour par tour, Warside sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il a comme un petit goût d'Advance Wars, la série cultre signé Nintendo, sortie il y a un paquet d'années sur GBA... puis Nintendo DS... puis Nintendo Switch...Dans le mode de jeu solo, le joueur devra remporter plus de 30 missions avec l'aide de 12 commandants différents aux capacités uniques.Le jeu propose plus de 25 types d'unités différentes dont il faudra apprendre les forces et faiblesses pour en tirer le meilleur parti une fois sur le champ de bataille. Parmi elles, des unités d'artillerie, des sous-marins ou même des bombardier pour contrôler terre, mer et ciel.Une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam . Le jeu, quant à lui, est annoncé pour le 28 janvier 2025. Une nouvelle vidéo accompagne cette info.