- Assetto Corsa EVO débarque sur Steam le 16 janvier

Publié le Mardi 1 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ultra réaliste ?

505 Games et le développeur Kunos Simulazioni lanceront en accès anticipé le jeu Assetto Corsa Evo, nouveau venu dans la série, le 16 janvier prochain sur Steam Au menu, tout un tas de voitures de différentes catégories à conduire, pour un jeu de simulation automobile qui se définit comme le plus réaliste possible.Gestion de l'heure du jour, de la lumière en fonction de l'heure et de la date, météo dynamique, gestion de la mécanique, des performances aérodynamique, graphismes photoréalistes... le jeu promet du très lourd.Il serait peut-être temps de commander un volant et un pédalier pour Noël, non ?