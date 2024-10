(TEST) True Colours – A Date with deception (PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5)

Publié le Lundi 30 septembre 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un rendez-vous décevant

Des fois, on a du mal à comprendre. Ok, elle a un petit ami. Mais franchement... se faire droguer, kidnapper, agresser sexuellement et, éventuellement, mourir, ça ne semble pas la tenter.Aucune imagination, ces jeunes.Pire : si jamais ça lui arrivait et qu'elle s'en sortait, elle ne pardonnerait pas à son ravisseur.Rancunière avec ça. C'est moche.Bref, Marie n'a pas aimé True Colours – A Date with deception. Va falloir que je la libère et que je la relâche, alors ?