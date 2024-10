Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian est annoncé

Publié le Lundi 30 septembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un de plus !

Dans la longue (très longue) lignée des jeux Atelier, voici le nouveau venu, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian.On n'en saura pas beaucoup plus sur le jeu, si ce n'est via une bande-annonce fraîchement sortie sur le net.Le jeu est situé dans le même univers qu’Atelier Resleriana: Forgotten Alchemist and the Polar Night Liberator. Il vous entraîne dans une nouvelle aventure, avec de nouveaux personnages.Le jeu est actuellement en cours de développement et sera disponible en 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et Windows PC via Steam.