Phantom Brave: The Lost Hero, le JRPG annoncé pour janvier 2025

Publié le Lundi 30 septembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le grand cric me croque

Phantom Brave: The Lost Hero est développé par Nippon Ichi Software et édité par NIS America. Le jeu sortira sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5. Il vient d'être annoncé pour le 30 janvier 2025.Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce a été diffusée. Elle dévoile quelques éléments du gameplay : exploration, combats, discussions entre personnages, cinématiques...Dans Phantom Brave: The Lost Hero , vous allez incarner Marona, une jeune fille possédant la capacité de parler aux Phantoms, qui voyage d'îles en îles en compagnie de Ash. Mais un jour, ils se font attaquer par un esprit et sa flotte fantôme et se retrouvent séparés.Marona fait alors la rencontre d'Abricot, le fantôme de la fille d'un pirate légendaire, qui lui promet de l'aider. Vous allez alors partir à la recherche de Ash, vous faire de nouveaux alliés en route et affronter la flotte fantôme qui vous a attaqué.