Dynasty Warriors: Origins s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 30 septembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Totale défonce

Petit rappel : les jeux Destiny Warriors sont des Musô, des jeux dans lesquels vous incarnez un héro surpuissant qui va défoncer des dizaines, des centaines, que dis-je, des milliers d'adversaires. Un défouloir délirant, exagéré, qui ravit chaque fois les joueurs qui aiment l'action à grande échelle.Destiny Warriors : Origins prend place à l'aube de grands boulversements dans les Trois Royaumes. Le protagoniste principal, un maître des arts martiaux amnésiques, se retrouve au coeur du conflit. Au cours de l'aventure, les joueurs auront à faire des choix qui impacteront drastiquement le cours de la guerre et le destin des Trois Royaumes.En remplissant certaines conditions lors des combats, certains des officiers (qui secondent le personnage principal) pourront alors devenir temporairement jouables, ce qui permettra de varier le gameplay et les personnages.Destiny Warriors : Origins sortira le 17 janvier 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.Une nouvelle vidéo, dévoilant des éléments de gameplay, a été mise en ligne :