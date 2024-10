EA Sports NHL 25 présente son mode Hockey Ultimate Team

Publié le Lundi 30 septembre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

EA Sports NHL 25 sort le 4 octobre sur PS5 et Xbox Series. Un jeu de hockey, comme on les aime, avec son lot de belles actions et son lot de bastons ridicules parce que soyons honnête, debout sur des patins à glace à essayer de mettre une mornifle, on a l'air con.Le jeu proposera un mode HUT Wildcard, identique au mode FUT de EA Sports FC 25 (ex-FIFA), à savoir de la collection de cartes de joueurs pour les inclure - temporairement - dans votre équipe.Récompenses remaniées, nouveau classement des cartes avec des joueurs Bronze (notés 74 et moins), Argent (75 à 79) et Or (80 et plus).Une vidéo de présentation a été mise en ligne :