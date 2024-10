Rogue Flight, un nouveau jeu de combat spatial

Publié le Lundi 30 septembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Stars War

Développé par Perp Games et Truant Pixels, le jeu Rogue Flight est un jeu de combat spatial qui vient d'être annoncé pour cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. Il sortira en version numérique sur ces plateformes, mais aussi en version physique sur PS5.Vous allez incarner un pilote qui va tenter de venger la destruction de la Terre par ARGUS.Dans un jeu inspiré des années 90, avec une ambiance anime, doublé par des doubleurs officiels des licences Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion, Gundam, Naruto & One Piece, vous allez découvrir quelques 9 longs niveaux.40 designs sont débloquables, tout comme 40 nouvelles armes, plus de 100 livrées pour votre vaisseau...A découvrir dans une vidéo de présentation :