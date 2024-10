- Potion Tycoon sort le 4 octobre

Publié le Mardi 1 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Filtre d'amour ?

Potion Tycoon est un jeu dans lequel vous allez devoir gérer votre boutique de potions magiques. Vous pourrez acheter des ingrédients pour fabriquer des potions, mais aussi faire de nouvelles recherches pour trouver des formules inédites. Vous pourrez aussi faire pousser vos propres plantes, vos champignons magiques...Ajoutez la gestion de la boutique et de son personnel et le tour est joué...Le jeu débarque le 4 octobre en version finale. Il est d'ores et déjà disponible en accès anticipé.