The Spell Brigade, un jeu coop en ligne

Publié le Mardi 1 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A bras cadabra

Bolt Blaster Games, un petit studio belge, vient de sortir The Spell Brigade, un bullet hell en coopération pour 1 à 4 joueurs.Vous allez prendre les commandes d'un mage qui affronte des vagues de monstres dans des arènes. Pour vous défendre - et attaquer, bien entendu, vous aurez à votre disposition plusieurs sorts magiques. En équipe, vous devrez compléter des missions, gagner en expérience et récupérer des bonus dans le but d'améliorer leurs sorts pour devenir plus puissant.Il est possible de trouver, d’améliorer et de combiner ses sorts pour trouver les meilleures synergies et créer un build unique.Le jeu est disponible en accès anticipé sur Steam , et une démo est téléchargeable gratuitement.