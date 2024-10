- Into the Dead: Our Darkest Days, le jeu de zombie prometteur se dévoile

Publié le Mardi 1 octobre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On l'attend avec impatience

Jeu de survie développé par le studio indépendant PikPok, Into the Dead: Our Darkest Day sortira en accès anticipé sur PC en 2025. Une démo est annoncée pour le 28 octobre.Prometteur, le jeu se déroule au Texas, en 1980, à Walton City. Vous allez devoir aider un groupe de survivants à se mettre à l'abri. Il vous faudra fuir l'avancée de hordes de morts-vivants, trouver de quoi survivre, de quoi fabriquer des armes... Vous devrez aussi bien prendre soin de leur santé physique que de leur santé mentale...La particularité du titre est qu'il se déroule en défilement horizontal.A (re)découvrir dans une nouvelle vidéo :