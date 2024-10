- (TEST) Star Trucker (PC, Xbox Series)

Publié le Mardi 1 octobre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

J'ai même pas les mots

Quand j'ai annoncé qu'il y avait le jeu Star Trucker à tester, tout le monde s'est positionné dessus. Théo et Sylvain en sont même venus aux mains pour savoir qui aurait le privilège de l'avoir...C'est quand Stacy a annoncé qu'elle aurait aussi bien aimé le tester parce que, je cite, elle a toujours rêvé de conduire un gros camion, qu'un silence de plomb est tombé sur la rédac'.- "Comment ça, un gros camion ?" a demandé Sylvain.- "Ça a un rapport avec pouet-pouet ?" a demandé Théo.- "Ben non. Star Trucker, un camion spatial, c'est trop cool" a répondu Stacy.De l'art de ne pas confondre les sons "Tr" et "F".Bref, Stacy a pris les commandes.