Black One Blood Brothers : un FPS tactique en solo

Publié le Mercredi 2 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Rainbow Ten

Sorti il y a une paire d'années en accès anticipé sur Steam , Black One Blood Brothers est un FPS tactique dans lequel vous allez incarner un soldat des forces spéciales, appelé par n'importe quel gouvernement pour intervenir sur son territoire et démêler des situations compliquées...Une grosse mise à jour vient d'être ajoutée, avec des changements de gameplay, mais aussi de nombreuses nouvelles missions. De nombreux modes de jeux, dont une campagne et des missions spéciales (Spec Ops, War, POW, Siege, Lone Wolf, Blind Ops) ainsi qu'un éditeur de cartes sont inclus.Développé avec de vrais Marines, le jeu se veut réaliste dans son approche tactique. Vous allez commander une escouade de 10 soldats, chacun avec sa spécialité.Notez que le jeu est uniquement solo.