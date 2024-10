Predator: Hunting Grounds est disponible sur consoles PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 2 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Jungle Speed

IllFonic, Inc, en partenariat avec 20th Century Fox, vient de sortir son Predator: Hunting Grounds, initialement disponible sur PS4 et PC, sur PS5 et Xbox Series X|S.Une version boîte est même prévue dès le 12 novembre sur PS5.Pour rappel, Predator : Hunting Grounds est un jeu de tir multijoueur au gameplay asymétrique : un groupe de joueurs incarnent un commando militaire assez lourdement armé et un autre joueur incarne le Predator. Ce dernier est bien évidemment plus puissant... et globalement invisible.Les militaires devront accomplir des objectifs avant d'être rattrapés par le Predator. Ce dernier aura pour but de traquer et éliminer.