Chernobylite 2: Exclusion Zone dévoile son premier trailer

Publié le Mercredi 2 octobre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Beau ?

Chernobylite 2 : Exclusion Zone est un jeu signé du studio The Farm 51. Sa sortie sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S est prévue pour 2025.Cet Action RPG se déroule dans un monde post-apocalyptique où la Chernobylite, un matériau précieux et plein d’énergie, a envahit la zone et modifié l’environnement, obligeant les gens à se battre pour leur survie.Il va donc falloir survivre, se battre contre des hordes de créatures cauchemardesques et s’allier avec les quelques survivants restant.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.