- Kill All Lice : TUEZ LES POUX

Publié le Jeudi 3 octobre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On va les poux-trer

Des fois, faut pas chercher. Prenez une idée à la con et faites un jeu vidéo. On ne sait jamais, ça peut marcher. Il y a des dizaines d'exemples de jeux à la con qui ont eu un succès phénoménal... (qui a pensé à Day of the Tentacle ?).Kill All Lice vous met dans la peau du Capitaine Soap et de la Lieutenant Shampoo; bien décidés à sauver la famille d’Héloïse de l'invasion de poux.Jouable en solo ou en coop, le jeu est un Run & Gun en 2D qui débarque sur Steam. Une démo sortira pour le Steam Neo Fest qui se déroulera du 14 au 21 octobre.Un jeu français, par un studio orléanais. Mais on savait que les gens de là-bas sont bizarres.