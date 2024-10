- A Quiet Place: The Road Ahead, le jeu d'horreur dévoile son histoire

Publié le Jeudi 3 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'enfer, c'est les autres

A Quiet Place : The Road Ahead est un survival horror adapté de l'univers de A Quiet Place, que l'on connait sous le nom Sans Un Bruit dans la langue chez nous.Cette nouvelle aventure se déroule alors que les extra-terrestres ont déjà envahi la planète.On va suivre les aventures d'Alex Taylor, dont la tentative de survie va se heurter aux réalités des relations humaines et des problématiques liées à l'asthme, la grossesse, les caractères divergeants des personnes croisées...A Quiet Place : The Road Ahead sortira le 17 octobre 2024, sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est signé Saber Interactive.