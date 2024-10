- Crashlands 2, un RPG coloré en monde ouvert

Publié le Jeudi 3 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mes amis les aliens

En plein burn-out après des années à bosser au Bureau of Shipping en tant que porte-parole du service de recrutement, vous décidez de prendre quelques jours de repos sur la planète Woanope pour rendre visite à vos amis. Mais un événement improbable vous fait vous écraser dans une région sauvage et inexplorée...Ayant survécu au crash, vous allez tenter de... survivre, tout simplement.Entre rencontre avec des aliens qui pourront devenir vos nouveaux amis si vous leur rendez service, combat contre des monstres et exploration, vous pourrez créer de nouveaux objets, construire une maison, pêcher, cultiver des plantes...Crashlands 2 est un petit RPG en monde ouvert, assez permissif. Le jeu sort sur PC début 2025, sur Steam