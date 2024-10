- Mistery : un nouveau jeu multijoueur de survie

Publié le Vendredi 4 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pensez à tuer vos potes

Développé par Game Frontier et prévu sur PC, Mystery est un jeu multijoueur de survie dans lequel vous incarnez un membre du personnel dans un site perdu en pleine forêt.Le site tombe en ruines, des anomalies apparaissent et vous attaquent...Jusqu'à 8 joueurs vont devoir tenter de survivre... et tenter de découvrir qui, parmi eux, est contaminé. Pendant la journée, il faudra récupérer des ressources, fabriquer et améliorer les armes, préparer votre abri et ses défenses... pour la nuit, repousser les vagues ennemies.Il faudra surtout tenter d'explorer le bâtiment et réparer ce qui est réparable pour contrer cette apparition d'anomalies...20 personnages différents sont proposés, chacun avec ses propres talents qu'il faudra améliorer au fil du temps. Les développeurs promettent aussi régulièrement de nouveaux scenarii.Le jeu est d'ores et déjà en playtest sur Steam . Sortie prévue en 2025.