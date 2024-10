- The First Berserker : Khazan, un nouveau jeu d'action-RPG Hardcore

Publié le Vendredi 4 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Very very dark souls

NEXON et Neople lancent la bêta fermée de leur jeu The First Berserker : Khazan le 11 octobre. Elle durera jusqu'au 20 octobre.Pour espérer être sélectionné, allez sur le site officiel du jeu. Elle aura lieu sur PS5 et Xbox Series.Dans The First Berserker : Khazan, le joueur incarne Khazan, le grand général de l'Empire Pell Los, qui a vaincu la mort et entreprend de révéler les incidents qui ont conduit à sa chute et de se venger de ses ennemis.Une nouvelle vidéo du jeu permet de découvrir Viper, chef des Dragonkin, en quête de vengeance depuis que son peuple a été massacré par Hismar.La bêta fermée permettra de jouer une dizaine d'heures, à 3 chapitres du jeu.