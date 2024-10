(TEST) Ace Attorney Investigations Collection (PC, Switch, PS4, Xbox One)

Publié le Vendredi 4 octobre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Aucune objection

Il aura fallu beaucoup de discussion, de patience, d'échanges et, au final, quelques billets échangés sous la table, pour que Marie ne porte pas plainte contre Sylvain et Théo.Il aura fallu lui expliquer longuement que oui, d'accord, ils ont couru tout nu, le membre en érection, dans les bureaux, mais c'est juste parce qu'ils ont vu la dernière bande-annonce d'un ersatz de film de chez Marvel, intitulé Thunderbolts. Pour eux, ce n'est pas de l'exhibition sexuelle. Juste de l'amour.Pour satisfaire son besoin de justice, on a quand même donné à Marie le test d'Ace Attorney. Elle n'a pas objecté.