- Sword Art Online Frazctured Daydream est sorti

Publié le Lundi 7 octobre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Ouais !

Sword Art Online : Fractured Daydream vient de sortir sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu est signé Bandai Namco Entertainment.Il s'agit du premier jeu massivement multijoueur de la saga Sword Art Online.Cet opus propose un scénario inédit, dans lequel Galaxia, un système permettant de recréer le passé n'a pas fonctionné comme prévu. Les différents mondes virtuels de SAO se mélangent, et les joueurs sont transportés d'un univers à l'autre.Au commandes de Kirito et de ses amis, les joueurs devront explorer les différents jeux pour résoudre cette anomalie.Le jeu permettra de retrouver certains célèbres personnages de la série tels qu'Asuna, Kirito ou Leafa, pour ne citer qu'eux.En plus de son mode histoire en solo, le jeu propose un mode coopératif, dans lequel jusqu'à 20 joueurs pourront se réunir.Notez enfin que le jeu est cross-play. Une nouvelle bande-annonce a été publiée.