- Steamdolls : nouvelle démo, nouvelle vidéo

Publié le Lundi 7 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Poupée de cire, poupée de son, poupée de fumée

SteamDolls est développé par The Shady Gentleman et édité par Top Hat Studios. Le jeu est attendu pour 2025 sur PC, via Steam Ce métroidvania mêlant infiltration, combats et plateformes vous permet d'incarner un personnage nommé The Wisper qui explore une cité labyrinthique ayant sombré dans la folie. Il y découvrira l’histoire d’un monde en train de mourir et devra en révéler les secrets qui y sont enfouis, notamment grâce à ses capacités de hackeur.Le jeu se présente comme un univers à l’esthétique mêlant 2D et 3D. Il est basé sur une bande dessinée créée par le studio.Une nouvelle démo arrive, la semaine prochaine, pour le Steam Next Fest. Et on vous colle une nouvelle vidéo (ok, elle a 10 jours, mais on ne vous l'avait pas montré).