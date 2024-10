- Kernel Hearts, un nouvelle roguelite JRPG multijoueur

Publié le Lundi 7 octobre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Volez dans les plumes des anges

Kernel Hearts est un roguelite matiné de JRPG développé par Ephemera et édité par Whitetorn Games. Il est prévu sur PC, via Steam , en 2025.Vous allez incarner l'une des quatre combattantes de l'unité M.A.H.O.U. et devrez gravir la tour de Babel dans le but d'éliminer les anges qui la peuplent. Votre but ultime est d'aller défier le Dieu situé en haut de la tour et qui menace votre monde.Jouable en coop, le jeu vous permet d'acquérir de nouveaux pouvoirs au fil de vos runs, de créer des combos de plus en plus puissants, et chaque niveau se termine par un affrontement avec un boss puissant.Vous pourrez, bien entendu, personnaliser vos héroïnes comme bon vous semble.