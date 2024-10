- Le Grinch : Les Aventures de Noël sort en réédition

Publié le Lundi 7 octobre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Noël est encore loin

Le Grinch : Les Aventures de Noël est un jeu développé par Casual Brothers LTD, en collaboration avec Dr Seuss Enterprises, édité par Outright Games et distribué par Bandai Namco. Déjà sorti l'année dernière à la même date (à quelques jours près), il vient de ressortir sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.Cette réédition spéciale propose 4 nouvelles cartes postales inspirées des illustrations du Dr Seuss.Pour rappel, publié pour la première fois en 1957, écrit et illustré par le Dr Seuss, le Grinch est un monstre vert qui déteste Noël. Méconnu en France (à part via le film avec Jim Carrey), c'est un personnage très célèbre aux USA.Dans ce nouveau jeu, le Grinch, accompagné de son chien Max, va tenter de ruiner Noël dans la petite ville de Chouville. Voler des cadeaux, balancer des boules de neige, détruire les décorations... un jeu familial à jouer à deux en coop.